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Эксперт объяснил, как подготовиться к купанию в проруби, чтобы снизить риски для здоровья

Эксперт объяснил, как подготовиться к купанию в проруби, чтобы снизить риски для здоровья
Как подготовиться к купанию в проруби
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Алексей Решетун — судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета — рассказал, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение.

Эксперт подчеркнул, что регулярное купание в ледяной воде, характерное для опытных «моржей», существенно отличается от одноразового погружения обычных людей. Для снижения риска травм и неприятных последствий эксперт предложил несколько ключевых правил:

  1. абсолютная трезвость. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием в проруби;
  2. физическая подготовка. Перед погружением необходимо сделать разминку, чтобы подготовить тело к воздействию холода;
  3. безопасность. Купание должно происходить в проверенных местах, где глубина водоёма небольшая. Кроме того, нельзя купаться в одиночку и нырять в воду, поскольку это увеличивает риск несчастных случаев.

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