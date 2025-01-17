Дизайнер назвал трендовый цвет для свадебной церемонии в 2025 году

Настало время выходить за рамки. Ювелир и дизайнер Блейк Асад рассказал, что парам, планирующим сыграть свадьбу в 2025 году, стоит оформлять торжество в синих тонах. По словам эксперта, в тренде все оттенки, начиная от небесно-голубого и заканчивая цветом морской волны.

Асад отметил, что синие тона ассоциируются с умиротворением, стабильностью и спокойствием. Большинство пар, пожалуй, ищут в семейном союзе именно это.

Дизайнер предлагает использовать синие оттенки в образах гостей, цветочных декорациях, а также добавлять их на праздничные столы. Идеальный вариант — сочетать синий с зелёным и оттенком шампань. Благодаря этому стилистика свадьбы получится элегантной и благородной.

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