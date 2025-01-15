Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

При каких заболеваниях крещенские купания противопоказаны? Отвечает эксперт

При каких заболеваниях крещенские купания противопоказаны? Отвечает эксперт
При каких заболеваниях нельзя купаться в проруби
Аудио-версия:
Комментарии

Алексей Решетун — ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт и писатель — объяснил, когда лучше воздержаться от купаний в проруби.

Эксперт предостерегает от купаний в ледяной воде людей с определёнными заболеваниями. Он указал, что погружение в холодную воду может представлять опасность для лиц с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и даже пищеварительной систем.

Были случаи, когда из-за начинающегося цирроза печени развивался синдром Мэллори-Вейсса (образование острых линейных разрывов слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка при рецидивирующей рвоте, сопровождающихся кровотечением) на фоне погружения в ледяную воду.

Подобные нагрузки на организм требуют предварительной консультации с врачом, чтобы исключить возможные осложнения.

Читайте также:
Крещение Господне — 2025: традиции и история праздника
Крещение Господне — 2025: традиции и история праздника

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android