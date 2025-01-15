При каких заболеваниях крещенские купания противопоказаны? Отвечает эксперт

Алексей Решетун — ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт и писатель — объяснил, когда лучше воздержаться от купаний в проруби.

Эксперт предостерегает от купаний в ледяной воде людей с определёнными заболеваниями. Он указал, что погружение в холодную воду может представлять опасность для лиц с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и даже пищеварительной систем.

Были случаи, когда из-за начинающегося цирроза печени развивался синдром Мэллори-Вейсса (образование острых линейных разрывов слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка при рецидивирующей рвоте, сопровождающихся кровотечением) на фоне погружения в ледяную воду.

Подобные нагрузки на организм требуют предварительной консультации с врачом, чтобы исключить возможные осложнения.

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