Туристы из Польши заблудились в горах из-за маршрута, составленного нейросетью

Пришлось вызывать спасателей. Группа туристов из Польши застряла в Карпатах из-за нейросети. Путешественники обратились к искусственному интеллекту с запросом составить для них маршрут горной прогулки, а потом отправились на поиски приключений. Нейросеть посоветовала туристам пройти маршрут из дoлины Пяти польских прудов к горному приюту Хала-Гонсеникова.

Места действительно живописные, вот только почему-то нейросеть не учла, что зимой в эту область желательно не заходить. К тому же путешественники двинулись в путь в день, когда погодные условия, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге люди застряли в районе перевала Кшижне.

Разумеется, самостоятельно выбраться из западни у них не получилось. Туристам пришлось вызывать на помощь спасателей. К счастью, путешественников успели вовремя найти и доставить в безопасное место.

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