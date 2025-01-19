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Том Холланд назвал причину, по которой создал собственное безалкогольное пиво

Том Холланд назвал причину, по которой создал собственное безалкогольное пиво
Том Холланд
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Актёр уже несколько лет ведёт трезвый образ жизни. Том Холланд рассказал, что решил создать собственный бренд безалкогольного пива для людей, которые хотят быть частью шумных компаний и весёлых вечеринок, не употребляя при этом спиртное.

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: вдали от дома» признался, что во многом ему самому было не так уж и просто отказаться от алкоголя из-за боязни слишком отстраниться от общества. В итоге ему пришла в голову идея создать альтернативу, которая классно вписалась бы в любой праздник.

Я захотел создать напиток, который позволил бы мне чувствовать себя включённым во всю эту тусовку. Мне было важно помочь другим людям вписаться в общество и не чувствовать себя обделёнными, — поделился Холланд.

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