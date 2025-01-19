Том Холланд назвал причину, по которой создал собственное безалкогольное пиво

Актёр уже несколько лет ведёт трезвый образ жизни. Том Холланд рассказал, что решил создать собственный бренд безалкогольного пива для людей, которые хотят быть частью шумных компаний и весёлых вечеринок, не употребляя при этом спиртное.

Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук: вдали от дома» признался, что во многом ему самому было не так уж и просто отказаться от алкоголя из-за боязни слишком отстраниться от общества. В итоге ему пришла в голову идея создать альтернативу, которая классно вписалась бы в любой праздник.

Я захотел создать напиток, который позволил бы мне чувствовать себя включённым во всю эту тусовку. Мне было важно помочь другим людям вписаться в общество и не чувствовать себя обделёнными, — поделился Холланд.

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