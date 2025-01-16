Внешность звезды «Игры в кальмара» вызвала споры в Сети

Актёр огорчил поклонников. Время не щадит никого — это факт. Южнокорейский артист Ли Джонджэ доказал это своим появлением на ковровой дорожке. Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Игра в кальмара» побывал на светском мероприятии от Netflix и вызвал споры в Сети.

Ли Джонджэ Фото: Presley Ann/Getty Images

Как и всегда, 52-летний актёр позировал перед камерами в стильном образе и с идеальной укладкой. Вот только в этот раз внимание публики привлёк не безупречный лук Джонджэ, а морщинки на его лице. Некоторые поклонники Ли даже решили, что гримёры перестарались с тональными средствами.

«Он так постарел», «А в сериале он выглядит куда более молодым», «Скажите мне, что это всего лишь грим», «Вот так выглядит человек после «Игры в кальмара», — написали под фотографиями артиста в социальных сетях.

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