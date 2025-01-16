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Пассажирка заплатит «Аэрофлоту» 230 тысяч за разбитый в самолёте градусник

Пассажирка заплатит «Аэрофлоту» 230 тысяч за разбитый в самолёте градусник
Пассажирка заплатит «Аэрофлоту» 230 тысяч
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Девушка смогла пронести в салон «запрещёнку». Авиакомпания «Аэрофлот» выиграла судебный процесс против пассажирки рейса Москва — Сыктывкар, которая умудрилась не просто взять с собой в полёт ртутный термометр, а ещё и разбить его. Теперь ей предстоит оплатить убытки в размере 230 тысяч рублей.

Девушка сообщила о происшествии уже после приземления в пункте назначения. Она заявила, что осколки собрала своими силами, а вот трогать капельки ртути не решилась. Для того чтобы убрать последствия инцидента, пришлось вызывать специальную службу и даже снимать для этого кресла.

В итоге представители авиакомпании обратились в суд с требованием обязать пассажирку оплатить все расходы на очистку салона от ртути. Закон встал на сторону «Аэрофлота».

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