Зак Эфрон произвёл фурор фотографией со своим братом

Родственник актёра украл сердца пользовательниц Сети. Зак Эфрон давно прослыл одним из главных красавчиков Голливуда, но, оказывается, у него есть серьёзный конкурент. В социальных сетях обсуждают брата артиста, Дилана Эфрона.

Дилан и Зак Эфрон Фото: Из личного архива Зака Эфрона

Сейчас Эфрону-младшему 32 года. Он заядлый турист, который ведёт активный образ жизни. Собственно, благодаря этому Дилан может похвастаться идеальными мускулами. Поклонницы требуют, чтобы он появился вместе с Заком в каком-нибудь проекте, ведь с такими данными категорически нельзя оставаться в тени.

К слову, исполнитель главной роли в фильме «Стальная хватка» рассказывал, что в детстве между ним и Диланом часто случались ссоры. Братья не просто ругались, а устраивали настоящие драки, чтобы выяснить, кто сильнее и круче.

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