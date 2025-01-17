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Жительница Австралии прошла под водой без акваланга больше 100 м и попала в Книгу Гиннесса

Жительница Австралии прошла под водой без акваланга больше 100 м и попала в Книгу Гиннесса
Эмбер Бурк
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Спортсменка стала первой, кому это удалось. Фридайвер Эмбер Бурк из Австралии установила мировой рекорд, совершив подводную «прогулку» в бассейне, протяжённость которого чуть больше длины поля для игры в американский футбол.

Эмбер Брук

Эмбер Брук

Фото: guinnessworldrecords.com

Она сделала это без какого-либо кислородного снаряжения. Эмбер задержала дыхание и погрузилась под воду. В общей сложности ей удалось пройти 112,83 м. Ранее Бурк принадлежало 17 рекордов Австралии по фридайвингу.

Я инструктор по фридайвингу, занимаюсь этим уже более 10 лет. Хотела поставить рекорд ради чувства победы. Всегда мечтала попасть в Книгу Гиннесса. Все заработанные на этом деле деньги я направлю в Австралийское общество охраны морской среды, — рассказала спортсменка.

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