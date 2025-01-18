Луну включили в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой

Учёные переживают, что космический туризм негативно скажется на спутнике. Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund, WMF) включил Луну в список культурных объектов, которые находятся под угрозой. Исследователи бьют тревогу, поскольку всё идёт к тому, что рано или поздно люди навсегда уничтожат значимые объекты на спутнике.

Луна была впервые включена в список, чтобы обратить внимание на настоятельную необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли — определяющем моменте в нашей общей истории, — заявил президент Фонда Бенедикт де Монлор.

Предполагается, что с развитием космического туризма с лица Луны исчезнут около 90 памятников. В этот список входит в том числе и место высадки «Аполлона-11», где Нил Армстронг впервые ступил на поверхность спутника.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Путешественникам предложили райскую альтернативу Бали и Таиланду