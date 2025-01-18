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Луну включили в список культурного наследия, которые находятся под угрозой

Луну включили в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой
Луна
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Учёные переживают, что космический туризм негативно скажется на спутнике. Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund, WMF) включил Луну в список культурных объектов, которые находятся под угрозой. Исследователи бьют тревогу, поскольку всё идёт к тому, что рано или поздно люди навсегда уничтожат значимые объекты на спутнике.

Луна была впервые включена в список, чтобы обратить внимание на настоятельную необходимость признать и сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли — определяющем моменте в нашей общей истории, — заявил президент Фонда Бенедикт де Монлор.

Предполагается, что с развитием космического туризма с лица Луны исчезнут около 90 памятников. В этот список входит в том числе и место высадки «Аполлона-11», где Нил Армстронг впервые ступил на поверхность спутника.

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