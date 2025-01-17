Морозы отменяются: Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в ночь на Крещение в Москве

В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, многие православные окунаются в прорубь. Специалисты Гидрометцентра России уточнили, какая погода будет в этот день в Московском регионе.

Ночью в столице прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Классических крещенских морозов в этом году не ожидается: температура в ночь с 18 на 19 января составит 0…-2 градуса.

В воскресенье днём воздух прогреется до +1…+3 градусов, отмечают метеорологи. Следующая неделя в Москве тоже будет аномально тёплой для января: в дневные часы столбики термометров будут колебаться от +3 до -4 градусов. В понедельник и среду, 20 и 22 января, в столице возможны небольшие осадки.

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