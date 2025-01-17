26 января в Ленинградской области пройдёт 56-й зимний марафон «Дорога жизни»

Забег посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию полного освобождения Ленинграда. 26 января в Ленобласти пройдёт 56-й зимний марафон «Дорога жизни». Старт объединит пять тысяч участников, половина из которых планирует преодолеть марафонскую дистанцию. Забег объединит ветеранов и детей войны, профессиональных спортсменов и просто неравнодушных людей, разделяющих ценности такого события. Одним из участников старта станет 89-летний бегун Михаил Бенционович Гершман. Он ежегодно участвует в этом событии с 1982 года.

Основной маршрут забега проложен по Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала «Разорванное кольцо», две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними – Дорогу жизни, до мемориала «Цветок жизни», посвящённого юным героям Ленинграда. Участникам предлагается три дистанции на выбор: 1 км, 5 км, а также марафон на 42,195 км. Старт и финиш коротких дистанций находятся у мемориала «Цветок жизни».

А 25 января все традиционные субботние парковые пробежки в Санкт-Петербурге и области от всероссийского движения «5 вёрст» будут посвящены предстоящему марафону «Дорога жизни». Главный фан-ран состоится 25 января в 9:00 на пробежке «5 вёрст» в Московском парке Победы.

Программа мероприятия у мемориала «Цветок жизни»

8:15. Открытие стартово-финишного городка;

9:20. Торжественное открытие мероприятия;

9:45. Старт 1 км;

10:30. Награждение призёров и победителей в возрастных категориях на дистанции 1 км;

11:10. Старт 5 км;

12:30. Награждение призёров и победителей в возрастных категориях дистанции и абсолютном зачёте дистанции 5 км;

14:00–16:15. Встреча участников марафона;

14:10. Награждение призёров и победителей в абсолютном зачёте на дистанции 42,195 км;

14:45. Награждение призёров и победителей в возрастных категориях на дистанции 42,195 км;

16:15. Закрытие дистанции 42,195 км.

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