В РАН заявили, что туристы 10 лет не смогут отдыхать на черноморском побережье

Экологическая обстановка остаётся напряжённой. Научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что на полное восстановление экосистемы Чёрного моря после разлива уйдёт не меньше 10 лет. По мнению эксперта, предсказать, как будет развиваться ситуация в принципе, на сегодняшний день невозможно.

Сложностей много. Даже с мониторингом очень много сложностей. Потому что мазут может плавать по поверхности, может находиться в толще воды и может ложиться на дно. Это зависит от температуры и солёности воды. Потому что плотность мазута и воды очень близки друг к другу. И если варьируется температура, то при нагревании он всплывает, при охлаждении он садится, — объяснил Данилов-Данильян.

Разумеется, обстановка не предполагает, что курорты на Чёрном море по крайней мере в этом году смогут принять туристов. Учёные предупреждают, что делать прогнозы относительно отдыха на побережье будет логично не раньше конца лета 2025 года.

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