Исследование подтверждает: зависимость от коротких видеороликов меняет структуру мозга

Недавнее исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, показало, что частое использование платформ короткого видеоконтента, таких как TikTok, может изменять работу нашего мозга. У людей, зависимых от таких приложений, наблюдаются изменения в участках мозга, отвечающих за эмоции и удовольствие.

Популярность TikTok и похожих сервисов в мире растёт, и многие эксперты начинают беспокоиться об их влиянии на наше психическое здоровье. Специалисты считают, что чрезмерное увлечение такими платформами может плохо сказываться на нашем мышлении и настроении. Зависимые от коротких видео люди часто страдают от проблем со сном, перепадов настроения и снижения концентрации.

Исследования проводились учёными из Китая среди студентов, которые много времени проводят на платформах коротких видео. Сканирование мозга показало, что у тех, кто сильно увлекается такими приложениями, увеличен объем определённых участков мозга, связанных с эмоциями и удовольствием. Также выяснилось, что люди, склонные к зависти, чаще становятся зависимыми от этого типа контента.

Оказалось, что более 500 генов связаны этими изменениями в мозге, подчеркнули авторы.

Стоит отметить, что научная работа пока не даёт полной картины, поскольку невозможно точно сказать, что именно вызывает такие изменения в мозге — сами приложения или какие-то другие факторы. Необходимы дальнейшие исследования.

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