Аномальный январь: после небольшого похолодания в Москву снова придёт оттепель

В Гидрометцентре России рассказали о переменчивой погоде в Москве на этой неделе.

По данным синоптиков, во вторник и среду, 21 и 22 января, температура в столичном регионе понизится почти до нормы, по области местами ночами будет ниже -10 градусов.

Затем вновь влияние на погоду начнут оказывать западные циклоны. В среду будет идти снег. Температура начнёт повышаться, и к выходным начнётся оттепель.

Во вторник днём столбики термометров в Москве покажут -3…-5 градусов, а в ночь на среду опустятся до -7…-9 градусов. Днём 22, 23 и 24 января в столице температура будет колебаться от +1 до -4 градусов. В выходные, 25 и 26 января, потеплеет до +3…+5 градусов.

Со среды в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

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