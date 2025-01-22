Улучшить сон, пищеварение или похудеть: это лучшее время для чаепития

Лучшее время для чаепития зависит от типа потребляемого чая и желаемого результата, говорит диетолог Авив Джошуа.

Для улучшения пищеварения отлично подходит имбирный чай. Он снижает риск изжоги и других проблем с желудком. Его следует пить либо перед, либо во время еды.

Употребление чая натощак помогает организму усваивать питательные вещества и улучшает метаболизм, что может способствовать потере веса. По словам диетолога, для похудения отлично подходит зелёный чай, особенно перед тренировкой.

Между тем для хорошего сна лучше выбирать чай без кофеина. Многие люди выбирают ромашковый чай, но это ошибка, говорит Авив Джошуа. Дело в том, что такой напиток является мочегонным средством, что увеличивает риск пробуждений среди ночи для похода в туалет.

Диетолог отмечает, что по утрам лучше пить зелёный чай, поскольку он бодрит. На ночь можно выбрать чай с розмарином, который улучшает сон. Между тем имбирным чаем, чаем из гибискуса и одуванчиков можно наслаждаться в любое время дня.

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