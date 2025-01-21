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Температура в доме может увеличить риск снижения когнитивных способностей

Температура в доме может увеличить риск снижения когнитивных способностей
Температура в доме может увеличить риск деменции
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Новое исследование, опубликованное в The Journals of Gerontology: Series A, показало, что высокая температура в квартире может повышать риск снижения когнитивных способностей у пожилых людей. К таким выводам пришли учёные из Института исследований старения имени Хинды и Артура Маркуса, сотрудничающие с Гарвардской медицинской школой.

Авторы заметили, что у пожилых людей наблюдается меньше проблем с памятью, если температура в доме колеблется в пределах +20…+24 градусов. При повышении или понижении температуры всего на 4 градуса риск когнитивных проблем увеличивается почти в два раза.

Согласно исследованию, в котором приняли участие 47 пожилых людей, даже небольшие изменения температуры в доме могут серьёзно влиять на умственные способности. Особенно уязвимы люди с ограниченными ресурсами, которые не могут регулировать температуру в своём жилье.

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