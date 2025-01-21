Кардиолог: пятиминутный домашний тест может выявить опасное заболевание сердца

Американский кардиоторакальный хирург доктор Джереми Лондон предложил простой домашний тест, который позволяет выявить симптомы ишемической болезни сердца — одного из ведущих факторов риска сердечных приступов и инсультов. Этот тест занимает всего пять минут и не требует специальных медицинских инструментов.

Для его выполнения достаточно совершить какое-либо физическое усилие, повышающее частоту сердечных сокращений, например, заняться спортом или домашней работой. Затем следует остановиться и обратить внимание на свои ощущения.

Если во время активности ощущаются стеснение в груди, боль в груди, одышка или боль, отдающая в руку, но мгновенно прекращающаяся во время отдыха, это тревожный сигнал.

Эти симптомы могут указывать на закупорку артерий, снабжающих сердце кровью. После физической нагрузки потребность сердца в кислороде увеличивается, и, если артерия сужена из-за жировых отложений, нижние отделы сердца испытывают недостаток кровоснабжения. Когда же физическая активность прекращается, кровоток восстанавливается, и симптомы ослабевают, объяснил Джереми Лондон.

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