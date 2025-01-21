Тренер звезды с самыми идеальными ягодицами раскрыл секрет её фигуры

В прошлом году телезвезда стала обладательницей почётного титула. Тренер по пилатесу Марша Линдси рассказала, как тренируется Майя Джама, чтобы поддерживать идеальную фигуру. По её словам, ведущая занимается дважды в неделю.

Майя Джама с тренером Фото: Из личного архива Майи Джамы

Тренировки Майи, как правило, состоят из двух блоков и сочетают в себе силовые упражнения и пилатес. По словам Марши, такой подход позволяет не только «строить» идеальное тело, но ещё и избежать травм в процессе тренировок.

Телезведа, как правило, после проработки всех групп мышц фокусируется на одной зоне. Тренер рассказала, что в ближайшее время Джама будет уделять больше внимания работе над спиной и мышцами рук.

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