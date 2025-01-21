Кейт Миддлтон тайно съездила на горнолыжный курорт в Альпах

Принцесса вернулась к любимому виду отдыха. Неделю назад Кейт Миддлтон объявила, что её онкологическое заболевание перешло в ремиссию. Оказалось, незадолго до этого супруга принца Уильяма решилась на поездку на горнолыжный курорт.

Инсайдеры рассказали, что во время зимних каникул Кейт вместе с мужем и детьми побывала в Альпах. По словам очевидцев, Миддлтон пребывала в прекрасном расположении духа и активно проводила время, катаясь на лыжах и сноуборде. При этом официально нигде не упоминалось, что принцесса планирует провести несколько дней на горнолыжном курорте.

Кейт выглядела прекрасно! У неё было очень хорошее настроение. Она здорово проводила время, — рассказал источник журналистам.

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