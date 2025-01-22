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Диетолог назвала неочевидные причины дефицита кальция в организме

Диетолог назвала неочевидные причины дефицита кальция в организме
Неочевидные причины дефицита кальция в организме
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Причиной недостатка кальция являются не только погрешности в питании, говорит зарегистрированный диетолог Бет Червони из Кливлендской клиники в США.

Эксперт назвала неочевидные причины дефицита этого важного минерала в организме:

  • чрезмерное потребление магния или натрия (соли);
  • чрезмерное потребление алкоголя и/или кофеина;
  • расстройства пищевого поведения;
  • удаление щитовидной железы;
  • длительное применение стероидов или кортикостероидов;
  • дефицит витамина D.

Признаками дефицита кальция могут быть усталость, мышечная боль и покалывание в руках и ногах. Однако чаще всего состояние протекает без каких-либо симптомов, отмечает диетолог. Между тем распознать дефицит очень важно, поскольку низкий уровень кальция приводит к снижению минеральной плотности костной ткани и может в конечном итоге увеличить риск остеопороза.

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