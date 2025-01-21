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Постройневшая Кристина Агилера поразила фигурой во время выхода на ковровую дорожку

Постройневшая Кристина Агилера поразила фигурой во время выхода на ковровую дорожку
Кристина Агилера
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Певица похудела на 20 кг. Кристина Агилера продолжает поражать публику своим преображением. На днях голливудская дива совершила редкий выход в свет. Она появилась на премии Joy Awards в Эр-Рияде в компании своего жениха Мэттью Ратлера.

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Cedric Ribeiro/Getty Images

Агилера позировала перед фотографами на красной дорожке в элегантном образе. Для светского вечера певица выбрала лук, состоящий из классической белой рубашки и длинной юбки с пайетками. Изюминкой наряда стали трендовые солнцезащитные очки.

На «создание» идеальной фигуры у Кристины ушло около года. Артистка продолжает худеть до сих пор. Агилера рассказывала, что секретом её стройности стала дисциплина, а также проработанная программа тренировок и диета.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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