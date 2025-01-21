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Стилист Александр Рогов рассказал, как носить шорты зимой

Стилист Александр Рогов рассказал, как носить шорты зимой
Как носить шорты зимой
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Этот модный трюк не даст замёрзнуть. Стилист Александр Рогов рассказал, что пора выходить за рамки стереотипов. Он предложил разбавить классический зимний гардероб шортами. В этом сезоне на модном пике бермуды.

Тренд на бермуды остаётся с нами и в этом году — смело носите их уже сейчас с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками, — рассказал эксперт.

Летом же вариантов стильных сочетаний с шортами станет ещё больше. Более того, Рогов рекомендует носить их не только девушкам, но и мужчинам.

На лето выбирайте вариант стилизации с балетками, лоферами и даже со шлёпанцами. Мужские бермуды, кстати, тоже будут крайне актуальны! — подытожил стилист.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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