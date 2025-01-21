Стилист Александр Рогов рассказал, как носить шорты зимой

Этот модный трюк не даст замёрзнуть. Стилист Александр Рогов рассказал, что пора выходить за рамки стереотипов. Он предложил разбавить классический зимний гардероб шортами. В этом сезоне на модном пике бермуды.

Тренд на бермуды остаётся с нами и в этом году — смело носите их уже сейчас с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками, — рассказал эксперт.

Летом же вариантов стильных сочетаний с шортами станет ещё больше. Более того, Рогов рекомендует носить их не только девушкам, но и мужчинам.

На лето выбирайте вариант стилизации с балетками, лоферами и даже со шлёпанцами. Мужские бермуды, кстати, тоже будут крайне актуальны! — подытожил стилист.

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