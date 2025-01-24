Сжигает вредный белый жир: врач предложил необычную комбинацию продуктов для завтрака

Врач Уильям Ли, специализирующийся на связи между едой и здоровьем, предложил нестандартное решение для борьбы с белым жиром — начинать день с комбинации тёмного шоколада и кофе. По мнению специалиста, такой завтрак способен запустить процессы сжигания вредного жира в организме.
Эксперт подчёркивает важность выбора правильного типа шоколада — необходимо отдавать предпочтение продукту с содержанием какао не менее 80%. Именно в нём содержится большое количество полифенолов.
Кофе и тёмный шоколад содержат полифенолы, которые активизируют бурый жир, способствующий сжиганию вредного белого жира, пояснил Уильям Ли. Такой подход, по его словам, позволяет эффективно стимулировать обмен веществ.
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