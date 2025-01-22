Эта поза сна от NASA поможет вам качественно отдохнуть во время простуды или гриппа

Доктор Тим Мерсер раскрыл несколько рекомендаций, улучшающих качество сна в период гриппа или простуды, среди которых особое место занимает поза, используемая NASA.

Эксперт подчёркивает, что сон играет ключевую роль в восстановлении организма, поскольку во время него производятся цитокины — белки, помогающие бороться с воспалениями и инфекциями. Он рекомендует уделять особое внимание сну, гидратации и правильному питанию, чтобы ускорить выздоровление, а также обращаться за медицинской помощью, если симптомы сохраняются дольше недели.

Среди предложенных советов выделяется так называемая поза для сна от NASA. Вам нужно лечь так, чтобы голова и ноги были над уровнем сердца. Это позволяет снять давление с позвоночника и способствует расслаблению мышц.

Слегка приподняв голову, вы позволяете дыхательным путям раскрыться и получить больше кислорода во время сна. Многие люди с респираторными заболеваниями могут получить пользу от сна в таком положении, говорит Тим Мерсер.

Если в такой позе вам неудобно, во время болезни можно спать на боку, и лучше на левом. Это помогает открыть дыхательные пути и улучшить дыхание, когда есть заложенность. Также такая позиция предотвращает боль в шее и накопление слизи в задней части горла во время сна.

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