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Эта поза сна от NASA поможет вам отдохнуть во время простуды или гриппа

Эта поза сна от NASA поможет вам качественно отдохнуть во время простуды или гриппа
Поза сна от NASA
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Доктор Тим Мерсер раскрыл несколько рекомендаций, улучшающих качество сна в период гриппа или простуды, среди которых особое место занимает поза, используемая NASA.

Эксперт подчёркивает, что сон играет ключевую роль в восстановлении организма, поскольку во время него производятся цитокины — белки, помогающие бороться с воспалениями и инфекциями. Он рекомендует уделять особое внимание сну, гидратации и правильному питанию, чтобы ускорить выздоровление, а также обращаться за медицинской помощью, если симптомы сохраняются дольше недели.

Среди предложенных советов выделяется так называемая поза для сна от NASA. Вам нужно лечь так, чтобы голова и ноги были над уровнем сердца. Это позволяет снять давление с позвоночника и способствует расслаблению мышц.

Слегка приподняв голову, вы позволяете дыхательным путям раскрыться и получить больше кислорода во время сна. Многие люди с респираторными заболеваниями могут получить пользу от сна в таком положении, говорит Тим Мерсер.

Если в такой позе вам неудобно, во время болезни можно спать на боку, и лучше на левом. Это помогает открыть дыхательные пути и улучшить дыхание, когда есть заложенность. Также такая позиция предотвращает боль в шее и накопление слизи в задней части горла во время сна.

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