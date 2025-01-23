В Дагестане врачи спасли женщину, которая объелась чёрной хурмы

Плюс ещё одна фобия. Врачи спасли жительницу Дагестана, у которой вырос «фруктовый камень» в желудке. Пациентка поступила в больницу с жалобами на боль в животе. Обследование показало, что внутри женщины находится странный комок.

Оказалось, что за день до госпитализации пациентка съела много мелкой чёрной хурмы. Из-за этого в её желудке образовался фитобезоар. Это «камень», состоящий из непереваренной кожуры и косточек фруктов или ягод. К счастью, врачи вовремя помогли любительнице хурмы. Женщине провели экстренную операцию, во время которой вытащили два фруктовых комка.

Здоровью пациентки теперь ничего не угрожает. Врачи больницы, куда её привезли, рассказали, что уже не впервые сталкиваются с подобным случаем. Медики посоветовали не увлекаться хурмой, поскольку она вносит определённые коррективы в работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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