Учёные раскрыли ещё одно действие, которое так же заразно, как зевота

Японские исследователи из Киотского университета сделали неожиданное открытие: мочеиспускание так же заразно, как и зевота. Учёные заметили, что шимпанзе чаще мочатся, когда видят, как это делают другие особи, находившиеся рядом.

Руководитель исследования Эна Ониси подчеркнула, что подобное поведение у людей также наблюдается в виде социального явления. В японской культуре совместный процесс мочеиспускания называют «цурешон».

Учёные обратили внимание на синхронность мочеиспусканий у шимпанзе, проживающих в японском заповеднике Кумамото. Чтобы подтвердить свои наблюдения, они изучили более 600 часов видеозаписей, зафиксировавших 1328 актов мочеиспускания у наших ближайших родственников. Результаты показали, что частота мочеиспусканий была значительно выше, чем случайная, особенно если шимпанзе находились близко друг к другу.

Интересно, что особи с более низким социальным статусом чаще повторяли действия своих собратьев. Возможно, это связано с повышенным вниманием к действиям высших по статусу шимпанзе или со стрессом, вызванным их положением в группе.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предполагает, что такое поведение может служить механизмом установления и укрепления социальных связей внутри группы шимпанзе. Авторы также высказывают гипотезу, что мочеиспускание может играть роль сигнала перед началом коллективного путешествия, подобно тому, как люди посещают уборную перед долгими поездками.

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