Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической Coca-Cola

Эту опцию президент США добавил в свой кабинет ещё во время первого срока. В первый день на посту главы Штатов Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку, с помощью которой можно заказать диетическую Coca-Cola. Её встроили прямо в рабочий стол президента.

Кнопка появилась в Овальном кабинете в 2021 году. Джо Байден, который сменил Трампа на посту, распорядился, чтобы её убрали. Кроме того, новый президент распорядился положить на свой стол письменные принадлежности, а также установить возле камина бюст Уинстона Черчилля.

Ремонт в Овальном кабинете занял всего несколько часов. Все изменения были внесены тогда, когда Джо Байден ещё находился в Белом доме.

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