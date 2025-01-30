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Врач назвала 8 случаев, когда нельзя посещать бани и сауны

Врач назвала 8 случаев, когда нельзя посещать бани и сауны
Кому нельзя посещать бани и сауны
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Бани и сауны полезны для здоровья, но в некоторых случаях они могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам эксперта, противопоказаниями к посещению бань и саун являются:

  • тяжёлые заболевания сердца, лёгких, почек, печени, кожи;
  • онкопатологии;
  • менструация;
  • острые заболевания и обострения хронических;
  • гипотония;
  • миастения;
  • мигрень;
  • эпилепсия.

Диляра Лебедева также предупреждает, что во время или после процедуры нельзя пить холодную воду. Лучше выбрать тёплый травяной чай.

Также посещать бани и сауны лучше в вечернее время, чтобы после этого можно было лечь спать в расслабленном состоянии.

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