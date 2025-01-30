Врач назвала 8 случаев, когда нельзя посещать бани и сауны

Бани и сауны полезны для здоровья, но в некоторых случаях они могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

По словам эксперта, противопоказаниями к посещению бань и саун являются:

тяжёлые заболевания сердца, лёгких, почек, печени, кожи;

онкопатологии;

менструация;

острые заболевания и обострения хронических;

гипотония;

миастения;

мигрень;

эпилепсия.

Диляра Лебедева также предупреждает, что во время или после процедуры нельзя пить холодную воду. Лучше выбрать тёплый травяной чай.

Также посещать бани и сауны лучше в вечернее время, чтобы после этого можно было лечь спать в расслабленном состоянии.

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