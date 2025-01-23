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Сын Тома Круза и Николь Кидман показал редкие фото, сделанные на рыбалке

Сын Тома Круза и Николь Кидман показал редкие фото, сделанные на рыбалке
Том Круз и Николь Кидман
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Коннору исполнилось 30 лет. На днях приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман отпраздновал день рождения. Молодой человек не пошёл по звёздным стопам родителей и ведёт закрытый образ жизни. Его главная страсть — рыбалка и игра в бейсбол.

В честь своего праздника Коннор опубликовал новые фотографии. Сын Круза и Кидман устроил вечеринку на яхте с рыбалкой. Гостями парня стали его близкие друзья.

Коннор Круз

Коннор Круз

Фото: Из личного архива Коннора Круза

20 лет и 2 миллиона приключений, с днём рождения, братан, — пожелал Коннору один из товарищей.

Сын Круза и Кидман с юности ведёт активный образ жизни. Том всегда поддерживал начинания молодого человека и часто выезжал с ним на рыбалку или в походы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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