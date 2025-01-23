Ричард Гир рассказал, что переезд в эту страну помог ему найти гармонию с собой

Актёр и его супруга приняли решение о смене локации ради детей. Ричард Гир и Алехандра Сильва задумались о переезде в апреле прошлого года. Исполнитель главной роли в фильме «Красотка» рассказал, что Голливуд перестал давать его семье чувство уверенности и безопасности. Наконец-то артист может сказать, что нашёл гармонию с собой и умиротворение.

Мы действительно набираем обороты. Сейчас мы счастливее, чем когда-либо. Алехандра рада, что она дома, а если довольна она, то доволен и я, — поделился Ричард мыслями спустя несколько месяцев после переезда.

У Гира и Сильвы подрастают трое сыновей (пятилетний Александр, четырёхлетний Джеймс и 11-летний Альберт, родившийся в первом браке Алехандры). Супруги захотели, чтобы их дети росли вдали от голливудского блеска и внимания назойливой публики.

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