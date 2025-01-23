Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Ричард Гир рассказал, что переезд в Испанию помог ему найти гармонию с собой

Ричард Гир рассказал, что переезд в эту страну помог ему найти гармонию с собой
Ричард Гир
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр и его супруга приняли решение о смене локации ради детей. Ричард Гир и Алехандра Сильва задумались о переезде в апреле прошлого года. Исполнитель главной роли в фильме «Красотка» рассказал, что Голливуд перестал давать его семье чувство уверенности и безопасности. Наконец-то артист может сказать, что нашёл гармонию с собой и умиротворение.

Мы действительно набираем обороты. Сейчас мы счастливее, чем когда-либо. Алехандра рада, что она дома, а если довольна она, то доволен и я, — поделился Ричард мыслями спустя несколько месяцев после переезда.

У Гира и Сильвы подрастают трое сыновей (пятилетний Александр, четырёхлетний Джеймс и 11-летний Альберт, родившийся в первом браке Алехандры). Супруги захотели, чтобы их дети росли вдали от голливудского блеска и внимания назойливой публики.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Том Холланд назвал причину, по которой создал собственное безалкогольное пиво
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android