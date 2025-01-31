Диетолог назвала 15 продуктов, насыщающих организм влагой

Специалист по питанию Авив Джошуа перечислила 15 продуктов, которые помогают поддерживать водный баланс в организме. На 90-96% состоят из воды следующие доступные продукты.

Огурец — на 96% состоит из воды. Салат Айсберг — на 95,6%. Сельдерей — на 95%. Редис — на 95%. Салат Ромэн — на 95%. Кабачки — на 94,8%. Помидоры — на 94%. Сладкий перец — на 94%. Спаржа — на 93%. Шампиньоны — на 92%. Арбуз — на 92%. Шпинат — на 92%. Клубника — на 91%. Обезжиренное молоко — на 91%. Брокколи — на 90%.

По словам диетолога, адекватная гидрация важна для здоровья. Она регулирует температуру тела, смазывает суставы, переносит питательные вещества по организму, поддерживает работу всех органов, улучшает настроение, когнитивные функции и сон.

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