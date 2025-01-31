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Диетолог назвала 15 продуктов, насыщающих организм влагой

Диетолог назвала 15 продуктов, насыщающих организм влагой
15 продуктов, насыщающих организм влагой
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Специалист по питанию Авив Джошуа перечислила 15 продуктов, которые помогают поддерживать водный баланс в организме. На 90-96% состоят из воды следующие доступные продукты.

  1. Огурец — на 96% состоит из воды.
  2. Салат Айсберг — на 95,6%.
  3. Сельдерей — на 95%.
  4. Редис — на 95%.
  5. Салат Ромэн — на 95%.
  6. Кабачки — на 94,8%.
  7. Помидоры — на 94%.
  8. Сладкий перец — на 94%.
  9. Спаржа — на 93%.
  10. Шампиньоны — на 92%.
  11. Арбуз — на 92%.
  12. Шпинат — на 92%.
  13. Клубника — на 91%.
  14. Обезжиренное молоко — на 91%.
  15. Брокколи — на 90%.

По словам диетолога, адекватная гидрация важна для здоровья. Она регулирует температуру тела, смазывает суставы, переносит питательные вещества по организму, поддерживает работу всех органов, улучшает настроение, когнитивные функции и сон.

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