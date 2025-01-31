Диетолог назвала 15 продуктов, насыщающих организм влагой

Специалист по питанию Авив Джошуа перечислила 15 продуктов, которые помогают поддерживать водный баланс в организме. На 90-96% состоят из воды следующие доступные продукты.
- Огурец — на 96% состоит из воды.
- Салат Айсберг — на 95,6%.
- Сельдерей — на 95%.
- Редис — на 95%.
- Салат Ромэн — на 95%.
- Кабачки — на 94,8%.
- Помидоры — на 94%.
- Сладкий перец — на 94%.
- Спаржа — на 93%.
- Шампиньоны — на 92%.
- Арбуз — на 92%.
- Шпинат — на 92%.
- Клубника — на 91%.
- Обезжиренное молоко — на 91%.
- Брокколи — на 90%.
По словам диетолога, адекватная гидрация важна для здоровья. Она регулирует температуру тела, смазывает суставы, переносит питательные вещества по организму, поддерживает работу всех органов, улучшает настроение, когнитивные функции и сон.
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