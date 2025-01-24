Нейросеть правильно поставила диагноз мужчине и спасла ему жизнь

Искусственный интеллект порекомендовал пользователю как можно скорее записаться к врачу. Житель США в течение нескольких дней чувствовал недомогание. Первым делом он решил обратиться не в больницу, а к нейросети.

Свои симптомы мужчина описал ChatGPT. Искусственный интеллект предположил, что у пользователя может быть рабдомиолиоз, при котором повреждённые мышечные ткани попадают в кровоток. Перепуганный мужчина в срочном порядке отправился в больницу.

У него взяли анализы, результаты которых подтвердили диагноз, поставленный искусственным интеллектом. Врачи назначили пациенту лечение. Ему в течение недели ставили специальные капельницы. Терапия дала результат, и мужчина вскоре смог вернуться домой здоровым и полным сил.

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