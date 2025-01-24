Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

100-летней долгожительнице надоела пенсия, и она решила вернуться на работу

100-летней долгожительнице надоела пенсия, и она решила вернуться на работу
Долгожительница вернулась на работу
Аудио-версия:
Комментарии

Бабушка устроилась продавцом-консультантом. В октябре 2024 года Джоклета Уилсон из города Луинсвилл, штат Кентукки, отпраздновала 100-летие. Несмотря на возраст, она ведёт активный образ жизни, водит машину, а теперь ещё и работает по два дня в неделю.

Джоклета 37 лет преподавала танцы, а после выхода на пенсию заскучала. Она решила, что больше не может сидеть без дела, и устроилась в магазин инструментов и стройматериалов.

Я три раза выходила на пенсию. Каждый такой период длился по 10 лет, а потом я ужасно уставала от самой себя и не могла терпеть, — объяснила Уилсон.

По словам долгожительницы, ей важно находиться среди людей и постоянно быть в движении. Это помогает Джоклете поддерживать бодрость духа и позитивный настрой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Генетик объяснил, почему процесс старения резко ускоряется в двух возрастных точках
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android