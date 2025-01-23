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Жительница Австралии похудела на 18 кг, отказавшись от калорийных фруктов

Жительница Австралии похудела на 18 кг, отказавшись от калорийных фруктов и овощей
Женщина похудела, отказавшись от фруктов
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Она и не предполагала, что «здоровые» продукты могут мешать процессу похудения. Дона Марш из Австралии весила 93 кг. Женщина была уверена, что фрукты и овощи, которые она ест каждый день, — основа идеальной диеты.

На «правильном» питании Доне не удалось сбросить и нескольких килограммов. Диетолог предложил ей попробовать программу The Fast 800, которая предполагает сокращение ежедневного потребления ккал до 900 и разнообразие привычного питания. Со временем Марш стала регулярно есть натуральные йогурты, салаты, лосось, курицу и красное мясо. За несколько месяцев она похудела на 18 кг.

Я считала, что полностью здорова, и не понимала, почему не худею, питаясь в основном фруктами и овощами. Проблема была в том, что я покупала такие, которые отличаются высоким содержанием сахара и углеводов, — объяснила Дона.

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