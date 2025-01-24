Простое изменение настроек беговой дорожки стимулирует сжигание жира

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Фитнес-тренер Брэндон Палмер предложил простой метод, который позволит эффективно сжигать жир на животе всего за 20 минут. Для достижения таких результатов он предлагает вместо длительных кардиотренировок использовать настройки беговой дорожки.

Ходьба или бег трусцой в течение 20 минут на третьей скорости на уклоне 15 градусов в конце тренировки избавят вас от жира на животе и приведут тело в тонус быстрее, чем часы кардиотренировок.

Эксперт объяснил, что такая тренировка задействует основные группы мышц и тонизирует живот, сжигая калории.

Помимо беговой дорожки, Брэндон Палмер отмечает важность правильного питания и здорового образа жизни. Он рекомендует ограничить потребление сладких напитков, переработанных закусок и рафинированных углеводов, заменив их продуктами, богатыми белком, полезными жирами и растворимой клетчаткой.

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