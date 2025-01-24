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Женатые или холостяки: учёные выяснили, кто счастливее

Женатые или холостяки: учёные выяснили, кто счастливее
Женатые или холостяки: кто счастливее?
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Результаты нового международного исследования показывают, что люди, состоящие в браке или находящиеся в серьёзных отношениях, в целом более довольны своей жизнью, чем одинокие. В опросе приняли участие около 57 тыс. человек более чем из 65 стран мира.

Учёные обнаружили, что наибольшая удовлетворённость жизнью наблюдается у людей, находящихся в браке или в серьёзных отношениях, а также у тех, кто чувствует финансовую безопасность. Интересно, что респонденты в возрасте 45 лет и старше больше удовлетворены жизнью, чем молодые участники.

По мнению учёных, социальная поддержка, которую получают женатые люди, может способствовать ощущению счастья. Партнёр может вдохновить на ведение здорового образа жизни, что, в свою очередь, снижает риск заболеваний и улучшает качество жизни.

Кроме того, люди, состоящие в серьёзных отношениях, как правило, имеют более широкий круг общения, поскольку они входят в социальную сеть своего партнёра, и это чувство принадлежности к сообществу может повысить удовлетворённость жизнью.
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