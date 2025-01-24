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Праздник для всей семьи: 2 февраля в «Лужниках» пройдёт «Зимний день московского спорта»

Праздник для всей семьи: 2 февраля в «Лужниках» пройдёт «Зимний день московского спорта»
«Зимний день Московского спорта»
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Жителей и гостей города приглашают провести активный выходной. 2 февраля в столице пройдёт «Зимний день московского спорта». Все желающие могут весело и с пользой провести время в «Лужниках». Мероприятия продлятся с 11:00 до 19:00 на парковке аквакомплекса.

В течение дня гости смогут попробовать себя в кёрлинге, дриблинге, лазерном биатлоне, гонке на снегоступах и в других зимних активностях. А на главной сцене площадки пройдёт развлекательная программа, которая завершится концертом известных исполнителей. В списке хэдлайнеров: Нюша, Алсу и Митя Фомин. Ведущим мероприятия станет Макс Орлов.

Всего же посетителей ждут 12 активностей, что соответствует количеству часов на циферблате.

1. Кёрлинг
2. Хоккейный дриблинг-шайбы
3. Снегоступы
4. Весёлые старты
5. VR активность (симулятор лыж и сноуборда)
6. Лазерный биатлон
7. Снежный дартс
8. Фигурное катание
9. Сноуборд (балансборд)
10. Волейбол на снегу
11. Зимний боулинг валенками
12. Санные гонки

Для юных посетителей будет организована детская зона, где можно поучаствовать в конкурсе по лепке снеговика, сыграть в падающую башню в большой дженге и покататься на большом зимнем паровозе. А ещё в этот день в «Лужниках» будет работать «Ретрокаток», который перенесёт посетителей в атмосферу 1970-х, 1980-х и 1990-х годов. Помимо этого, на лыжно-биатлонной трассе «Лужников» пройдёт уже полюбившаяся зрителям «Гонка звёзд» по биатлону.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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