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8-летний мальчики Великобритании потерял зрение из-за сосисок и наггетсов

Восьмилетний мальчик из Великобритании потерял зрение из-за сосисок и наггетсов
Мальчик потерял зрение из-за сосисок
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У школьника развилось серьёзное заболевание. Восьмилетний житель Великобритании полностью потерял зрение. Врачи, к которым обратились родители ребёнка, сделали вывод, что причиной этого стал скудный рацион питания.

Результаты анализов показали у школьника критически низкий уровень витамина А в крови. Именно он помогает организму вырабатывать белок родопсин, который отвечает за остроту зрения при слабом освещении. Оказалось, что родители на постоянной основе кормили сына полуфабрикатами (сосисками и наггетсами), из которых он просто не мог получать нужное количество витамина.

Врачи поставили юному пациенту диагноз «оптическая нейропатия». Это заболевание, при котором атрофируется зрительный нерв. Делом заинтересовались органы опеки и полиция.

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