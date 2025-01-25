Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки

Певица точно знает, как вдохновить на поход в зал. Рита Ора — одна из тех звёзд, которых чаще можно встретить на тренировке, а не на ковровой дорожке. Своими спортивными достижениями она хвастается в социальных сетях. Ора показала, как выглядит её пресс благодаря регулярным занятиям.

Рита Ора Фото: Из личного архива Риты Оры

Рита опубликовала селфи, для которого позировала в коротком топе и шортах. Для кадра артистка не стала наносить макияж и делать укладку. Поклонники отметили, что натуральность ей точно к лицу. Впрочем, в этот раз всё внимание публики было приковано к рельефному прессу певицы.

Рита занимается в зале несколько раз в неделю. Её главное правило — уметь находить баланс между силовыми тренировками и кардио, чтобы не перегружать себя. Кроме того, певица занимается танцами, которые тоже помогают ей держать себя в тонусе.

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