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Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки

Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки
Рита Ора
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Певица точно знает, как вдохновить на поход в зал. Рита Ора — одна из тех звёзд, которых чаще можно встретить на тренировке, а не на ковровой дорожке. Своими спортивными достижениями она хвастается в социальных сетях. Ора показала, как выглядит её пресс благодаря регулярным занятиям.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Из личного архива Риты Оры

Рита опубликовала селфи, для которого позировала в коротком топе и шортах. Для кадра артистка не стала наносить макияж и делать укладку. Поклонники отметили, что натуральность ей точно к лицу. Впрочем, в этот раз всё внимание публики было приковано к рельефному прессу певицы.

Рита занимается в зале несколько раз в неделю. Её главное правило — уметь находить баланс между силовыми тренировками и кардио, чтобы не перегружать себя. Кроме того, певица занимается танцами, которые тоже помогают ей держать себя в тонусе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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