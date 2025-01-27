76-летняя жительница США случайно узнала по этим симптомам, что беременна

Женщина намерена рожать. 76-летняя жительница Соединённых Штатов стала жаловаться на слабость и головокружение. Близкие вызвали бабушке скорую помощь, врачи которой настояли на госпитализации. Медики провели все необходимые анализы, а их результаты показали, что пациентка в интересном положении.

Оказалось, что пенсионерка находится на 12-й неделе беременности. Новость, разумеется, обескуражила бабушку и её близких. Несмотря на это, будущая мама приняла безоговорочное решение рожать. Врачи будут с особым вниманием наблюдать за тем, как протекает процесс развития малыша, а также следить за здоровьем пациентки.

Ожидается, что ребёнок появится на свет в июле этого года. В случае если всё пройдёт благополучно, пенсионерка побьёт рекорд и станет самой возрастной роженицей в мире.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.