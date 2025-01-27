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Аномальная погода в январе: в Москве потеплеет до +8 градусов

Конец января 2025 года в Москве отличится небывалым для зимы теплом. Прогноз погоды на последнюю неделю января опубликовал Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, неделя станет необычайно тёплой. В дневные часы будет устойчивый «плюс».

Во вторник и среду, 28 и 29 января, температура в столице России будет колебаться от +3 до +6 градусов. В ночные часы тоже будет тепло: от 0 до +5 градусов.

В четверг, 30 января, воздух днём прогреется до рекордных +3…+8 градусов, предупреждают синоптики. В пятницу будет +1…+6 градусов днём.

В выходные немного похолодает: днём будет -2…+4 градуса, а в ночные часы температура станет колебаться от +2 до -4 градусов.

Что касается осадков, то в среду возможен небольшой дожди, а в субботу и воскресенье — мокрый снег.

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