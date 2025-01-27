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Айсберги, пингвины и никаких людей: интровертов приглашают работать в Антарктику

Айсберги, пингвины и никаких людей: интровертов приглашают работать в Антарктику
Антарктика
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Любители одиночества точно оценят. Британская антарктическая служба открыла набор специалистов на участие в длительных экспедициях. Кандидатам предлагают годовую зарплату от 3,3 млн рублей в год. Работать предстоит вахтовым методом. Одна экспедиция длится от шести до 18 месяцев.

Дополнительно Антарктическая служба обещает взять на себя все расходы сотрудников в процессе работы. По словам тех, кто уже решился отправиться на вахту среди вечных льдов, обстановка там располагает к восстановлению душевного баланса и психического равновесия.

Особенно предложение подойдёт интровертам и людям, которые устали от городской суеты и вечного шума. Приятным бонусом к работе станет возможность собственными глазами полюбоваться уникальными ледяными пейзажами, айсбергами, китами, пингвинами и другими чудесами Антарктики.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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