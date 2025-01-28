Вот в кого такая красотка: Ирина Шейк поделилась архивным кадром с мамой

Модель опубликовала трогательный снимок в честь важной даты. 23 января в семье Ирины Шейк большой праздник — день рождения мамы манекенщицы Ольги Шайхлисламовой. Модель опубликовала в своём личном блоге милую фотографию из семейного архива. На кадре маленькая Ирина позирует рядом с родительницей.

Ирина Шейк с мамой Ольгой Фото: Из личного архива Ирины Шейк

С днём рождения, мамочка! — подписала кадр Шейк.

Подписчики отметили, что Ирина очень похожа на Ольгу. По мнению поклонников, манекенщица взяла от мамы выразительные и яркие черты.

«Обе красавицы», «Ирина — копия мамы», «Удивительно похожи!», «Вот в кого Ира такая красавица», — пишут подписчики Шейк.

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