Немец установил мировой рекорд, прожив 120 дней под водой

Немецкий авиаконструктор Рюдигер Кох в минувшую пятницу стал обладателем нового мирового рекорда по самому продолжительному непрерывному пребыванию под водой. 59-летний инженер провёл 120 дней в подводной капсуле у берегов Панамы, побив предыдущий рекорд американского дайвера Джозефа Дитури, который прожил 100 дней в подводном доме во Флориде.

Капсула Коха была оборудована всеми необходимыми удобствами: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером с доступом в интернет и даже велотренажёром. Для обеспечения энергией использовались солнечные панели, установленные на поверхности воды, а связь с внешним миром поддерживалась через специальную камеру, соединённую с поверхностью.

Эксперимент проводился с целью изучения возможностей человеческого существования в подводных условиях и перспектив освоения морских глубин. За рекордсменом под водой круглосуточно наблюдали четыре камеры, фиксировавшие его деятельность и состояние здоровья.

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