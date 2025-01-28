Босоногая обувь от Balenciaga стала мемом в Сети

Модники назвали обувь «самыми нелепыми подкрадулями в истории». Balenciaga, как всегда, задаёт тренды. Дизайнеры бренда разработали модель босоногой (прим. — обувь с тонкой подошвой, без какого-либо каркаса и амортизации) обуви, которая должна захватить улицы в этом году.

Резиновые тапочки, которые больше напоминают оторвавшиеся стельки, стали мемом в Сети. Люди смеются, называя обувь нелепицей, которую стыдно надеть даже для похода на пляж.

«Ребята, где взять глаза, которые этого не видели?», «Выглядит так, будто какой-то чувак просто баловался с 3D-принтером», «Подкрадули нового уровня», «Какое же это беспощадное уродство», «Резиновое недоразумение», — написали пользователи социальных сетей под фотографиями с босоногими тапками.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.