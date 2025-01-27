Запрет на ввоз определённых продуктов из ЕС распространяется и на личный багаж

Россельхознадзор подтвердил, что введённый запрет на импорт животноводческой продукции из Европейского Союза затрагивает не только коммерческие поставки, но и личный багаж. Таким образом, российские туристы, возвращающиеся из стран ЕС, не смогут привезти с собой ряд продуктов питания, пишет ТАСС.

Запрет касается также колбас, ветчины, хамона, сыров и прочей продукции животноводства, даже если продукция ввезена через третьи страны. Запрет также касается частного некоммерческого ввоза гражданами в личных целях.

Такие меры были введены 20 января 2025 года в ответ на вспышку ящура в Германии. Под ограничения попали все товары, содержащие компоненты животного происхождения и полученные от восприимчивых к ящуру видов скота. Исключение сделано только для птицы, так как она не подвержена этому вирусу.

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