В Японии одинокая рыба-луна устроила голодовку. Вот как удалось её спасти

Подводные жители тоже хотят дружить. Грустная история со счастливым концом произошла в зоопарке японского города Симоносеки. В декабре 2024 года здание закрыли на ремонт, из-за чего посетители на время перестали посещать местных обитателей. Особенно сильно это на себе прочувствовала местная рыба-луна.

Животное настолько заскучало без людей, что стало отказываться от еды. Рыбу не радовало даже её любимое лакомство — медузы. Тогда сотрудникам зоопарка пришлось придумывать стратегическое решение, чтобы спасти свою подопечную от депрессии и голода. Одному из них пришла идея создать иллюзию толпы.

Прямо напротив аквариума с рыбой-луной разместили картонных «посетителей». Удивительно, но это на самом деле сработало. Жаждущая общения рыбка вновь почувствовала интерес к жизни и стала постоянно плавать около стекла, чтобы получше рассмотреть своих гостей. Кроме того, всё наладилось и с режимом питания животного.

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