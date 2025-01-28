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Учёные выяснили, как привлекательность влияет на размер зарплаты

Учёные выяснили, как привлекательность влияет на размер зарплаты
Как привлекательность влияет на размер зарплаты?
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Учёные Института исследований операций и управленческих наук в Балтиморе доказали взаимосвязь между внешней привлекательностью человека и уровнем его дохода. Свою статью они опубликовали в The Conversation.

Команда проанализировала карьеру более 40 тыс. выпускников программ MBA и пришла к выводу, что физически привлекательные люди зарабатывают на 11% больше, чем их менее привлекательные коллеги. Автор исследования профессор Нихил Малик подчеркнул, что внешний вид оказывает существенное влияние не только на начальный этап карьеры, но и на её дальнейшее развитие: привлекательность обеспечивает преимущество на протяжении всей трудовой деятельности.

Интересно, что привлекательная внешность даёт не только финансовую выгоду, но и помогает быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Через 15 лет после выпуска привлекательные специалисты на 52,4% чаще занимали престижные позиции.

Авторы отмечают, что степень влияния привлекательности варьировалась в зависимости от отрасли. Наибольшая «премия за красоту» наблюдалась в сферах менеджмента и консалтинга, где требуется активное социальное взаимодействие. Напротив, в технических отраслях, таких как IT и инженерия, значимость внешнего вида была наименьшей.

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