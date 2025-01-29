Психолог объяснил, почему взрослые любят носить одежду с персонажами мультфильмов

У многих таким незамысловатым образом включается защитная реакция из-за серых будней. Психолог Эмма Кенни объяснила, что желание носить одежду с мультяшными рисунками чаще всего связано с попыткой абстрагироваться от серьёзных проблем и погрузиться в приятную ностальгию.

Персонажи из детства часто символизируют безопасность, которую мы ищем, когда жизнь наполнена стрессом. Надев комбинезон с Лило и Стичем, мы погружаемся во времена, когда наши тревоги казались не такими уж большими. Это своего рода форма самоуспокоения, а также способ на мгновение отвлечься от повседневного давления и воссоединиться с «детской» частью себя, — объяснила психолог.

Кенни подчеркнула, что увлекаться мультяшным стилем не стоит. Это может негативно сказаться на восприятии действительности и создаст ещё больше трудностей из-за «взрослых» задач. Важно знать меру и не поддаваться крайностям.

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